Finisce col monopattino contro un palo: grave una donna di 35 anni

FABBRICO (Reggio Emilia) – E’ al vaglio dei carabinieri l’incidente verificatosi intorno alle 22.45 di domenica sera in piazza Vittorio Veneto, dove una 35enne pakistana ha perso il controllo del monopattino su cui viaggiava finendo contro un palo.
Sul posto si sono portati i soccorsi con ambulanza e automedica: dopo le prime cure in loco, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia, dove è arrivata in codice “rosso” a causa di un trauma cranico. Stando a quanto appurato, non rischierebbe la vita. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.