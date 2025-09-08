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Finisce col monopattino contro un palo: grave una donna di 35 anni

8 settembre 2025
Finisce col monopattino contro un palo: grave una donna di 35 anni

L’incidente si è verificato domenica sera alle 22.45 in piazza Vittorio Veneto a Fabbrico. Sul posto i mezzi inviati dal 118 oltre ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. Nessun altro veicolo coinvolto

FABBRICO (Reggio Emilia) – E’ al vaglio dei carabinieri l’incidente verificatosi intorno alle 22.45 di domenica sera in piazza Vittorio Veneto, dove una 35enne pakistana ha perso il controllo del monopattino su cui viaggiava finendo contro un palo.

Sul posto si sono portati i soccorsi con ambulanza e automedica: dopo le prime cure in loco, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia, dove è arrivata in codice “rosso” a causa di un trauma cranico. Stando a quanto appurato, non rischierebbe la vita. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

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