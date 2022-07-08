Gilberto Simoni sarà testimonial della Granfondo Matildica

Il trentino vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e 2003 è legato a Castelnovo Monti da una vicenda familiare che risale alla Seconda guerra mondiale

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – A pochi giorni dal via della Granfondo Matildica, il testimonial della cinquantesima edizione della manifestazione Gilberto Simoni ha confermato la sua presenza con amici dell’Università del Pedale sia alla Granfondo Europea di Domenica 17 Luglio che alla cronoscalata della Pietra di Bismantova del giovedi precedente.

I partecipanti alla 50^ Granfondo Matildicae gli scalatori reggiani avranno così l’opportunità di pedalare al fianco di un campione di due Giri d’Italia (2001 e 2003) e di 32 vittorie da professionista, tra cui una tappa al Tour de France e due alla Vuelta di Spagna.

“Gibo”, 52 anni il prossimo 25 agosto, tornerà sui pedali (si ritirò da professionista nel 2010) per godersi lo spettacolo dell’Appennino Reggiano, in un evento a cui non ha voluto rinunciare: “Ho tanti amici a Castelnovo Monti e Carpineti a cui sono legato anche per affetti e storia famigliare – ha esordito il nativo di Palù di Giovo (Trentino) –. Poi lo sappiamo: quello che accomuna noi sportivi è la passione per la bicicletta, e credo che le zone dell’Appennino Reggiano siano comunque particolari, belle da vivere da dentro. La Granfondo Matildica ci offre questa possibilità in completa sicurezza, all’interno di una giornata dedicata a noi ciclisti. E per me, anche dopo tanti anni, un giro in bicicletta rimane la più grande passione”.

La disponibilità di Gilberto Simoni quale testimonial dell’evento è legata anche al suo stretto legame conl’Appennino Reggiano, un legame scaturitoda una storia che risale alla seconda guerra mondiale quando i nonni di Simoni nascosero in una baita sui monti di Trento lo zio di Cinzio Campani, ciclista dell’ASD Università del Pedale di Castelnovo ne Monti.

“Mio zio Enrico si trovava sul treno della morte ed in sosta alla stazione di Trento riuscì a scappare verso le montagne” – così racconta Cinzio – “furono i nonni di Gilberto a dargli ospitalità ed a proteggerlo dai tedeschi, così fra le nostre famiglie nacque una forte amicizia che si è tramandata fino ai giorni nostri. Ci vediamo spesso e da quando Gilberto ha smesso di essere professionista, ci troviamo a casa dell’uno o dell’altro ed abbiamo a volte anche l’occasione di pedalare insieme.”