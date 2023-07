Reggiana, Diana: “Il mio obiettivo resta portare la squadra in B”. VIDEO

REGGIO EMILIA – La combinazione fatale esiste: vittoria del Modena, che ospita l’Imolese, e sconfitta della Reggiana a Fermo (entrambe le partite domani alle 17.30). Se andasse così, per i granata il campionato sarebbe finito con due turni di anticipo.

Ma la teoria non è la pratica, le probabilità non sono l’orgoglio, la fortuna e la sfortuna non sono la dignità. “Nessuno pensi che non andremo a Fermo per vincere: è un nostro dovere ed è l’unica cosa che possiamo fare” dice mister Aimo Diana. Il messaggio è in risposta alle parole arrivate dalle Marche in questi giorni, dove si è parlato di una Reggiana già ormai con la testa al secondo posto e ai playoff e di una Fermana che invece lotta per salvarsi.

E quei playoff in cui virtualmente la Reggiana si trova non spaventano il mister: “I pronostici sono dalla nostra”, dice. Mentre c’è un punto di domanda sulla gestione dei 20 giorni e oltre che passerebbero, per la Reggiana, prima di entrare in corsa per la promozione: i quarti di finale, infatti, inizieranno il 17 maggio. Ma Diana non ha solo guidato, quest’anno: è stato anche guidato a sua volta dai suoi ragazzi. Ecco l’intervista in cui parla anche dei suoi obiettivi personali.

Reggio Emilia

calcio

Serie C

fermana-reggiana

AC Reggiana 1919

Aimo Diana