Vigilia, Natale e Santo Stefano: le feste e gli eventi da non perdere

REGGIO EMILIA – Arriva il Natale e con esso anche tante iniziative per grandi e piccini in città come in provincia. Ecco una nostra selezione, ricordandovi anche di consultare le sezioni Eventi e Cultura e Spettacoli del portale.

Domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale

Reggio Emilia, festa con i giocatori della Grissin Bon. Appuntamento domenica a “lo stoRE” di piazza Prampolini, il punto vendita del merchandising ufficiale della Pallacanestro Reggiana. I giocatori Riccardo Cervi e Garrett Nevels saranno presenti dalle 11 alle 13 per incontrare tutti i tifosi della città e fare gli auguri di Natale.

Mercato straordinario a Casalgrande. Dalle 8 alle 14 tanti espositori, animazioni natalizie e la presenza straordinaria di Babbo Natale per le vie del centro. Sempre il 24 a Salvaterra dalle 8 alle 13 si tiene l’abituale mercato domenicale.

Mostra dei presepi a Reggiolo. In Piazza Martiri torna un appuntamento classico delle feste. Dal 24 dicembre al 7 gennaio 2017, nella tensostruttura di Piazza Martiri a Reggiolo, entra in scena il tradizionale appuntamento con la Mostra di presepi, quest’anno giunta alla sua 33esima edizione. L’esposizione, a cura della Pro loco e dell’associazione “Volontari per Reggiolo” (VPR), raccoglie le creazioni, prevalentemente di stile tradizionale, di 60 artisti di tutta la provincia reggiana. Ci sono le opere di autori ormai conosciuti come Fausto Marastoni, Arturo Truzzi, Gabriele Pirondini, Enrico Balasini, Claudio Bianchini oltre a tanti altri e i presepi realizzati da semplici appassionati. I materiali utilizzati sono diversi come diverse sono le rappresentazioni della natività. Grazie all’impegno dei Volontari Per Reggiolo, sono stati anche allestiti due grandi presepi nella piazza e in via Veneto, davanti alla chiesa. Le migliori opere degli artisti artigiani saranno premiate il 7 gennaio alle ore 18 nello spazio che accoglie la mostra. L’esposizione sarà aperta dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 nei giorni festivi e dalle ore 15 alle 19 nei feriali. L’ingresso è a offerta libera e i proventi raccolti saranno donati per finanziare progetti solidali.

Babbo Natale arriva a Casina. Appuntamento in piazza IV Novembre, dalle 10.00 alle 13.30 con molte attività in programma. Giochi e animazioni per bambini, il Babbo Natale della Croce Rosse con le renne, stand gastronomici delle associazioni del territorio, la cottura di una forma di Parmigiano Reggiano prevista per le 10.30 e infine alle ore 11.00 la premiazione delle latterie che hanno partecipato al World Cheese Awards di Londra: la San Giorgio di Cortogno (medaglia d’oro) e la Migliara (medaglia d’argento).

I burattini della Fondazione Sarzi a Bagnolo. Domenica alle 10 arriva a Bagnolo in Natale Animato della Fondazione Famiglia Sarzi. L’appuntamento è in piazza Garibaldi.

Lunedì 25 dicembre, Natale

Scandiano, Silent Party al Corallo. Zitti tutti, a Natale si balla. A Scandiano il 25 dicembre (dalle 23 alle 4) arriva il Silent Party, il nuovo format proposto da REplay per la serata di Natale del Corallo, diventata ormai un appuntamento irrinunciabile. I silent party sono tra le feste più innovative degli ultimi anni. Al Corallo con un semplice click si potrà scegliere tra tre djset proposti in contemporanea, creando il proprio personale mix musicale della serata. Grazie alle potenti e luminose cuffie wifi, il locale sarà avvolto in un’atmosfera magica e quasi surreale: a ogni deejay infatti sarà associato un colore – rosso, verde e blu – che verrà emesso dalla cuffia con una luce intensa in base alla frequenza su cui è sintonizzata. Tre le alternative sonore che avranno a disposizione i partecipanti al Silent party: sul canale blu ci saranno house, anni ’90 e commerciale con Daniele Rivi, sul rosso spazio a musica 100% rock con Frank Moody, sul verde hip hop e reggaeton 360 con Il Lato Oscuro Del Party. Prendere parte alla serata costa 8 euro se si è in lista, altrimenti 10 euro. Per chi si vestirà da Babbo Natale o con un gadget a tema tra cuffia, barba, vestito o corna da renna, avrà diritto allo sconto anche senza essere in lista.

Martedì 26 dicembre, Santo Stefano

A Novellara il Coro Giaches de Wert. Lunedì 26 dicembre il Coro Giaches de Wert celebra la natività con il concerto Cantare il Natale: tradizioni e novità in musica, alle ore 16 presso la Collegiata di S. Stefano.

Cinema gratuito a Guastalla. Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura propone Natale al cinema durante il periodo delle festività natalizie. Fino a domenica 7 gennaio 2018 presso la Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale a Guastalla verranno proiettati film per tutte le età con inizio proiezioni alle ore 16.30. Martedì 26 dicembre sarà proiettato “Alla ricerca di Dory”

Casalgrande, al Teatro De Andrè “Un eroe sul Sofà”. Per Santo Stefano, tutti al Teatro De Andrè per scoprire le avventure di ‘Un eroe sul Sofà’: uno spettacolo tragicomico della compagnia Madame Rebiné, raccontato attraverso il teatro, il mimo, l’acrobatica e il tip tap (dalle 16 alle 18, ingresso unico 6 euro).