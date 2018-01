Tragedia Moby Prince, si va verso una nuova inchiesta. VIDEO

REGGIO EMILIA – Ha concluso il suo lavoro la commissione parlamentare d’inchiesta sulla tragedia del Moby Prince, il traghetto a bordo del quale nel 1991 morirono 140 persone tra cui 7 reggiani. La relazione ufficiale sarà presentata tra qualche giorno, ma nel frattempo emergono i primi riscontri che porterebbero all’apertura di una nuova inchiesta.

“Quella notte in rada non c’era nebbia”. Le parole di Guido Frilli, testimone della tragedia, finalmente sono state ascoltate. E ora sono nero su bianco nella relazione della commissione parlamentare, istituita nel 2015, che ha completato il suo lavoro. Frilli, un livornese che dalla sua abitazione seguì quanto succedeva in rada, parlò allora, 26 anni fa, con chi indagava, ma il suo verbale non entrò mai nel fascicolo dell’inchiesta. Ora le sue parole, ripetute alla commissione, potrebbero far riscrivere una nuova verità.

Il 10 aprile del 1991 il traghetto si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo, di notte, poco dopo essere salpato dal porto di Livorno, diretto in Sardegna. La nave fu avvolta dalle fiamme e 140 persone persero la vita fra passeggeri ed equipaggio. Fra loro sette reggiani: Aldo Mori, 52 anni, sua moglie Maria Giovanna Formica di 51; Monica Rizzi, 27 anni e suo padre Umberto Rizzi di 45; Alessia Caprari di 19 anni, e la sua amica Maria Rosa Simoncini di 25, oltre a Giuliano Salsi, di 40 anni.

Due inchieste giudiziarie non sono riuscite a chiarire cosa accadde veramente, ma una delle cause dello scontro, secondo i magistrati, fu proprio la foschia. Le parole di Frilli, ora, smentiscono però questa tesi. La relazione finale della commissione, di cui ha fatto parte anche la senatrice reggiana Maria Mussini, dovrebbe essere presentata tra qualche giorno e poi essere trasmessa alla procura per l’apertura di una nuova inchiesta.

La sopravvivenza dei passeggeri del Moby Prince e l’organizzazione dei soccorsi – scrive il quotidiano La Stampa – sono altri due punti in cui emergono nuovi dettagli. A rileggere le due sentenze, che hanno chiuso il caso senza colpevoli, i passeggeri avrebbero avuto solo 20 minuti di vita. In realtà, a bordo della nave sono trascorse ore interminabili e drammatiche e le prove messe insieme dalla commissione: una consulenza di un medico legale (ancora secretata) nella quale si dice che i 140 hanno respirato per ore il fumo; le foto scattate dai vigili del fuoco nel garage, con le impronte di tante mani sulle auto coperte di fuliggine, che si deposita quando le fiamme sono già spente.

