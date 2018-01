Reggio Emilia: la Diocesi dimezza le perdite e punta al pareggio di bilancio. VIDEO

Nel 2016 un buco da 300 mila euro, erano oltre 600 mila un anno prima. Traslocano in via Veneto anche gli uffici della Caritas e del centro missionario

REGGIO EMILIA – Da circa 3 anni a questa parte la Curia reggiana ha dato vita a un’opera di razionalizzazione dei costi, un’opera che sta dando risultati: tra 2015 e 2016 le perdite sono state dimezzate, passando da 600mila a 300mila euro.

***

Sarà un anno importante per la curia vescovile, un anno di traslochi: nell’ambito della razionalizzazione dei costi infatti, a partire da settembre, dopo il trasferimento in centro di due anni fa del Centro comunicazioni sociali e del settimanale La Libertà, arriveranno nei locali di palazzo del vescovado di via Vittorio Veneto anche gli uffici della Caritas e del centro missionario. In pratica, una cinquantina di persone impegnate oggi in varie sedi sparse sul territorio della diocesi verranno accentrate, lasciando così liberi alcuni edifici.

Sì, perchè la curia è attenta alle anime ma anche ai conti. Anche la diocesi da qualche anno sta tirando la cinghia: troppo alte le perdite della gestione ordinaria. I risultati sono più che buoni e sono stati illustrati dal vescovo Massimo Camisasca ai responsabili degli uffici: si è passati dagli oltre 600mila euro di perdite del 2015 ai 300mila del 2016, e la previsione è il consolidamento dei miglioramenti nel 2017 con la prospettiva di un bilancio in pareggio nel 2020.

Rimane aperto il nodo Seminario, messo in vendita due anni fa. E’ sfumata l’ipotesi di un interessamento di Farmacie comunali riunite. Tre quarti dell’edificio sono inutilizzati, con le utenze staccate.

In ogni caso il principio guida è: vendiamo ciò che non serve per riuscire a mantenere ciò che invece è inalienabile. Con lo scopo di avere una chiesa più snella anche dal punto di vista del patrimonio immobiliare, valutato qualche anno fa in 65 milioni di euro, entro il 2018 si vorrebbe concludere la cessione di tre porzioni di edificio tra via Squadroni, via Prevostura e via Toschi, per un totale di quasi 3mila metri quadrati.

