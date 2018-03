Moda e tendenze: arriva la primavera, come ritrovare la bellezza naturale

Non c’è nulla di meglio che risvegliarsi dal “letargo” invernale con qualche accorgimento per estetico e non solo per accogliere al meglio l’arrivo della bella stagione

REGGIO EMILIA – L’inverno sta volgendo al termine e finalmente si avvicina la bella stagione. Questa primavera non fatevi cogliere impreparate, prendetevi cura del vostro corpo e del vostro viso in modo da vivere la prossima stagione in grande forma.

La primavera è la stagione del risveglio della natura e quindi anche del nostro. Lo dice anche la scienza, i ritmi circadiani dell’essere umano si modificano tra inverno e primavera, come per risvegliarci da un letargo dei sensi.

Pochi semplici trucchi ci permetteranno di vivere la bella stagione nei migliore dei modi.

Iniziamo dalla pelle del viso: primo consiglio, senz’altro molto noto a tutte ma spesso non seguito. Bere molta acqua! La prima regola per una pelle luminosa è quella di mantenerla ben idratata. Lo sappiamo tutte, ma raramente lo facciamo. Quindi, abituiamoci a bere un litro e mezzo d’acqua al giorno. Bere molto idrata anche gli strati più profondi della pelle, rendendola molto più bella, rinvigorita e luminosa. Un’altra cosa importante, ma a cui molti non fanno caso è la cura delle labbra: fate uno scrub esfoliante, a base di miele e zucchero, per rimuovere in modo delicato le pellicine in eccesso. Poi applicate un balsamo al burro di karitè, avrete labbra morbide e idratate.

Oltre alle labbra, è importante esfoliare tutto il viso per eliminare lo strato superficiale di cellule rovinate e rendere la pelle luminosa e fresca. Per farlo potete anche concedervi un po’ di tempo, creando una vera e propria Spa casalinga: esistono in commercio numerosi tipi di esfolianti, prediligetene uno delicato. Applicate una buona maschera idratante o nutriente e rilassatevi. Mentre i principi attivi nutrono la vostra pelle, concedetevi qualche momento di relax, anche pochi: fa bene al corpo e allo spirito, ricaricandoci e facendoci sentire appagate.

Non sono importanti solo i prodotti che utilizziamo sulla nostra pelle, ma ovviamente anche quello che mangiamo. Approfittiamo della primavera per porre maggiore attenzione alla nostra dieta: un’alimentazione sana, ricca di frutta e verdura, ci fornirà tutte le vitamine e le fibre così preziose per il nostro corpo, optando per i cibi ricchi di vitamina A, C ed E che favoriscono la produzione di melatonina, garantendo un’abbronzatura perfetta. Ad esempio sono perfetti pomodori e carote a questo scopo. Per favorire l’idratazione, invece, il cetriolo è un alimento molto importante.

Sono buoni propositi di cui solente facciamo menzione, ma che poi spesso non si seguono. Per una volta, cogliamo l’occasione del cambio di stagione per introdurre nella nostra vita piccole abitudini per volerci bene.

Sofia Cagnoli