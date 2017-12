Madre sbattuta fuori di casa prima di Natale: due figli denunciati

GATTATICO (Reggio Emilia) – Vi raccontiamo una storia davvero triste, accaduta a Praticello di Gattatico. Pochi giorni prima di Natale una figlia ha sbattuto fuori di casa l’anziana madre e nessuno dei fratelli è voluto andarla a prendere. La donna è rimasta per più di un’ora al freddo, finchè è stata soccorsa da un vicino. I figli sono stati denunciati dai carabinieri.

***

Faceva davvero molto freddo, -3, forse -4 gradi: e lei con le stampelle e i pacchi con le sue poche cose, è stata per più di un’ora in strada, al gelo. La figlia l’aveva sbattuta fuori di casa. Un altro figlio le ha detto che sarebbe passato a prenderla, ma così non è stato. Protagonista di questa triste vicenda, accaduta a Praticello di Gattatico, una donna di 76 anni, madre di ben 8 figli. Tre dei figli abitano tra Campegine e Praticello di Gattattico, gli altri sono rimasti nel paese d’orgine, in Puglia. L’anziana, che non ha una casa propria, prima aveva vissuto con una figlia a Campegine, poi era andata da un altro figlio a Praticello, e infine da una terza figlia sempre a Praticello. E’ stata quest’ultima, 53 anni, a cacciarla di casa dopo un banale litigio, la sera del 21 dicembre scorso, proprio durante le feste di Natale. Un vicino di casa si è accorto dell’anziana in strada, infreddolita. L’ha fatta entrare in macchina e le ha portato delle coperte, non riuscendo a parlare con la figlia ha allertato i soccorsi e i carabinieri.

L’anziana è stata portata all’ospedale di Montecchio per le prime cure, presentava anche un trauma alla gamba destra per una caduta accidentale. Dopo le visite però, la 76enne è stata sottoposta a “ricovero sociale” perchè nessun familiare si è presentato a prenderla al momento delle dimissioni. I due figli, di 53 e 46 anni, entrambi con un lavoro regolare, sono stati denunciati alla procura di Reggio per abbandono di incapace. Il giorno successivo sono intervenuti anche i servizi sociali del Comune di Gattatico: insieme ai carabinieri sono riusciti a convincere, non senza difficoltà, il terzo figlio che abita nel Reggiano ad accoglierla in casa.

