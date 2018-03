Grissin Bon, Cagnardi: “A Pistoia senza Della Valle”. VIDEO

REGGIO EMILIA – Dopo la storica qualificazione alle semifinali di Eurocup, per Pallacanestro Reggiana torna il campionato dopo due settimane di sosta forzata. Domani sera, con palla a due alle 20.45, la Grissin Bon sarà infatti di scena sul sempre ostico parquet della The Flexx Pistoia, che senz’altro vorrà vendicare il -48 subìto nella gara d’andata. Alla viglia di questo match delicato e con punti importanti in palio per entrambe le squadre, che lottano comunque per obiettivi diversi, ha parlato il vice allenatore biancorosso Devis Cagnardi. “In Toscana – le sue parole – non ci sarà Amedeo Della Valle che resta in dubbio anche per gara 1 di semifinale Eurocup”.

