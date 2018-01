First Lego League: la meraviglia fa tappa a Reggio Emilia. VIDEO

REGGIO EMILIA – Coinvolgere bambini e ragazzi in attività formative di apprendimento scientifico, aiutandoli a scoprire il mondo della tecnologia attraverso i famosi mattoncini Lego. È la missione di First Lego League, il campionato mondiale di scienza e robotica nato nel 1998 negli Stati Uniti da un accordo tra il colosso danese dei mattoncini e First, associazione americana che si occupa di valorizzare la scienza e la tecnologia. First Lego League sbarca in Italia nel 2012, con Operational Partner italiano la Fondazione Museo Civico di Rovereto, che anche quest’anno organizza e coordina le eliminatorie in tutta Italia, oltre alla finalissima, prevista dall’8 al 10 marzo a Rovereto.

Sabato 27 e domenica 28 gennaio la selezione regionale per il Nord Est Italia della manifestazione farà tappa a Reggio Emilia, ospite di Kohler che per due giornate aprirà le porte del suo stabilimento alla città. L’azienda, che ha ereditato e fatto propri i valori dello storico marchio reggiano Lombardini, oltre a mettere a disposizione i propri spazi è diventata regional sponsor di First Lego League Italia, e ha individuato tra i propri collaboratori gli accompagnatori di squadra che seguiranno i diversi team durante tutte le attività del torneo.

Trenta le squadre partecipanti, composte da ragazzi dai 9 ai 16 anni, che dovranno sfidarsi a colpi di Lego Mindstorms, nel tentativo di progettare, costruire e dare vita a robot autonomi con l’obiettivo di risolvere in maniera innovativa problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, applicando la matematica, la scienza e la tecnologia. Il tema dell’edizione 2017-2018 è Hydro Dinamics, una proposta per imparare tutto sull’acqua: come trovarla, trasportarla, usarla e averne cura. In palio l’accesso alla finale nazionale che, come già detto si terrà in marzo a Rovereto.

Alla competizione prenderanno parte anche due scuole reggiane, l’Istituto Pascal di Reggio Emilia e l’Istituto Einaudi di Correggio, che sfideranno le altre squadre emiliane provenienti dalle province di Modena, Piacenza e Bologna, oltre a quelle della Lombardia, del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Sono 6 gli slot aperti per questa eliminatoria, quindi sono 6 – tre il primo giorno di gare e tre il secondo giorno – le squadre che si qualificheranno per la finale di marzo.

«Condividiamo con First Lego League Italia la volontà di mettere in contatto il mondo dei giovani e della scuola con la ricerca e l’industria – spiega Nino De Giglio, direttore Brand e Comunicazione – Siamo orgogliosi di accogliere in casa Kohler gli scienziati, i tecnici e gli ingegneri del futuro, sostenendo un progetto che rappresenta un’avanguardia nelle iniziative internazionali in Italia dedicate all’innovazione e all’apprendimento scientifico». «First Lego League da quasi 20 anni avvicina i ragazzi di tutto il mondo alle problematiche scientifiche – ribadisce il presidente della Fondazione Museo Civico di Rovereto Giovanni Laezza – Noi, come Operational Partner l’abbiamo portata in Italia dal 2012, seguendo la nostra mission, che ci vede da sempre come ente promotore della conoscenza scientifica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, migliaia di ragazzi avranno la possibilità di acquisire conoscenze e competenze utili al proprio futuro lavorativo e di avvicinarsi in modo concreto a potenziali carriere in ambito scientifico e ingegneristico».

First Lego League Italia è una manifestazione ad alta energia, simile a un evento sportivo, che conclude un’intensa fase di progettazione in cui le squadre sono coinvolte. La gara, infatti, si svolge anche su un altro terreno, quello del rigore scientifico: in una delle fasi del concorso ai partecipanti viene chiesto di presentare una vera e propria ricerca sul tema portante, con tanto di documentazione degli esperimenti e ipotesi di fattibilità dell’idea.

Quattro le aree di valutazione della competizione, affidate a una giuria di esperti: la performance del robot, la presentazione del progetto scientifico, la progettazione tecnica e programmazione del robot e il lavoro di squadra. Il più alto riconoscimento, il Champion’s Award, andrà alla squadra più forte in tutte e quattro le categorie.

Sabato 27 e domenica 28 le porte dello stabilimento di via Lombardini si apriranno alle 8.30. Alle 9 saranno presentate le squadre, che dalle 10 si daranno battaglia tra gare e presentazioni fino al momento delle premiazioni, previste per le 17. Oltre alle manifestazioni, in programma una mostra di costruzioni Lego curata dall’associazione Aemilia Bricks, composta da appassionati che esporranno le proprie opere per l’intera durata dell’evento.

