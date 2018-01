Gentiloni: “Il Tricolore ci faccia riscoprire il patriottismo”. FOTO & VIDEO

REGGIO EMILIA – Alle 12, puntuale, il presidente del Consiglio Gentiloni è entrato all’interno del teatro Ariosto dove poco dopo hanno preso il via gli interventi degli amministratori presenti, inaugurati dal sindaco Luca Vecchi che ha ricordato, in apertura, gli abitanti di Lentigione colpiti dal’alluvione dello scorso dicembre.

“Il Tricolore – ha ricordato il primo cittadino – è simbolo di libertà e di orgoglio per la nostra nazione. Insieme alla Costituzione e alla Repubblica forma i tre pilastri fondamentali del patriottismo. Reggio Emilia ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita dell’Italia dalle macerie lasciate delle barbarie fasciste e naziste. A distanza di 70 anni, un popolo si può chiedere se è stato all’altezza dei principi della Costituzione. Ebbene, io sono sicuro che Reggio Emilia lo sia stata, come nel 1797, come per la Resistenza, come nel Dopoguerra. Lo siamo stati nello sforzo, nel genio, nell’intraprendenza di tanti imprenditori che hanno esportato il nostro modello all’estero; lo siamo stati quando abbiamo esportato nel mondo un modello di educazione per le nuove generazioni. Veniamo da 10 anni molto difficili, ma questa città sta uscendo da un periodo buio al pari della nostra regione. Quei principi, che in 70 anni hanno evidenziato i valori della Costituzione, sono innervati nel dna di Reggio Emilia e dei reggiani, perché oggi siamo ciò che siamo in virtù di ciò che siamo stati”.

E’ stato quindi il turno del presidente della Provincia reggiana Giammaria Manghi: “Ad accogliere oggi il presidente è una terra che ancora una volta è stata provata da eventi naturali, in questo caso parlo di Lentigione di Brescello. L’esondazione dell’Enza ha messo in difficoltà tante persone, che tuttavia poco alla volta si stanno riprendendo e, ne sono certo, lo faranno in toto. Perché, in questa terra, nessuno viene lasciato da solo. E’ sempre stato così e così sarà sempre”. Manghi ha poi messo l’accento sulla sempre più preoccupante diminuzione dei votanti nelle varie elezioni o referendum, con le Politiche del 4 marzo ormai alle porte. Ha quindi parlato della volontà di autonomia della Regione Emilia Romagna e dello stato di perenne difficoltà in cui versano le Province.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha sostenuto che “la ricorrenza odierna è davvero importante e non può, né deve, diventare un’ovvietà. In ogni luogo dove andiamo e c’è un Tricolore o viene suonato l’inno, noi italiani ci emozioniamo. Questa è la terra dei Fratelli Cervi, di Don Dossetti, di tante altre persone che ci hanno dato l’opportunità di vivere in libertà e con i diritti di cui godiamo da 70 anni. Abbiamo però bisogno di mettere in campo conoscenza e formazione per chi non conosce ancora i valori della Costituzione, di tutelare diritti come lavoro e salute. Ebbene, in questa regione siamo orgogliosi di avere una sanità pubblica tra le prime nel mondo e un’istruzione infantile punto di riferimento per tutti. C’è però tanto da fare, come ad esempio ridurre ulteriormente la percentuale delle persone che oggi non hanno una occupazione, comunque scesa dal 9 al 6% negli ultimi 3 anni. Ebbene, entro il 2020 noi vogliamo azzerare questa percentuale”.

Dopo la lectio magistralis dello storico Alberto Melloni poi insignito del Primo Tricolore dal sindaco Vecchi, ha infine preso la parola il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. “Abbiamo bisogno di giornate come queste, per lavorare sui nostri simboli. Lo facciamo a Reggio Emilia, una città per tanti aspetti simbolica della nostra storia nazionale, che ha un ruolo straordinariamente attuale. Ci troviamo infatti nel cuore di una regione per tanti versi invidiata nel mondo: economia, sanità, istruzione qui sono eccellenze. Questa città è particolare, ha molti dei sapori che fanno dell’Italia ciò che l’Italia rappresenta in Europa e nel mondo.

Il Tricolore, nato qui 221 anni fa, è stato il simbolo di tante battaglie, di resurrezione da ricordare soprattutto nell’anno in cui si celebrano i 70 anni di vita della Costituzione. C’è un legame indissolubile tra il Tricolore e la Costituzione, tutti ne siamo consapevoli ma lo dobbiamo sempre rinnovare e ribadire, soprattutto per le nuove generazioni. L’omaggio a questa bandiera, dopo 221 anni, ha molto poco di formale, è un modo per rendere omaggio alla memoria che è fondamentale per la nostra comunità.

L’omaggio alla bandiera è anche un modo però per riflettere su di noi: oggi c’è bisogno di investire sulla nostra identità, sulla nostra coesione. Non dobbiamo avere paura della nostra identità, perché è su queste paure che poi nascono forme di odio e conflitti e il Tricolore non è nato per generare questi sentimenti. Siamo sempre più di fronte alla necessità di scoprire, con serena maturità, il valore della parola ‘patria’. Troppo spesso sottovalutiamo il valore del sano patriottismo, quello che era chiaro a Mazzini e che non concede nulla al nazionalismo. Troppo spesso ci dimentichiamo della bellezza di questo nostro Paese: l’appeal dell’Italia, che in tanti all’estero ci riconoscono e ci invidiano, deve essere un nostro vanto. E’ il momento allora di lavorare con convinzione su questo, perché la congiuntura economica è finalmente favorevole e deve permetterci di raddrizzare le zoppie che abbiamo. Questo è il compito di tutta la politica in vista delle prossime elezioni: non disperdere i risultati che abbiamo raggiunto”.

Al termine dell’intervento, anche il premier è stato insignito del Primo tricolore, qui nato 221 anni fa.

