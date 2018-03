Coppa Italia di Eccellenza: la Folgore Rubiera sfida il Grosseto

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Mercoledì 7 marzo alle ore 18, sul campo sintetico di San Martino in Rio, si disputerà la sfida di ritorno tra Folgore Rubiera e Grosseto, valida per il primo turno della fase nazionale di coppa Italia di Eccellenza. All’andata, in terra toscana, ha prevalso il Grosseto con il punteggio di 1-0. Per la Folgore rimane dunque un solo risultato a disposizione per raggiungere i quarti di finale: la vittoria.