Cerchi lavoro? Credem assumerà 256 persone nel 2018

REGGIO EMILIA – Il gruppo bancario Credem annuncia l’assunzione di 256 persone entro la fine del 2018. Di questi, il 74% saranno giovani, in linea con quanto realizzato nel corso del 2017. Il gruppo, inoltre, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione “Top Employer” assegnata alle aziende che offrono le migliori condizioni di lavoro.

“Consideriamo da sempre le persone ed il loro benessere la chiave per realizzare risultati di eccellenza”, ha dichiarato Stefano Pilastri, Direttore del Personale di Credem. “Non a caso”, ha proseguito Pilastri, “abbiamo scelto come motto del progetto welfare del Gruppo la frase «Stare bene, lavorare bene». Dalle assunzioni, alle iniziative di work-life balance a quelle di sostegno al reddito con condizioni bancarie agevolate e convenzioni anche assicurative, dal supporto psicologico alla valorizzazione del tempo libero, in pochi anni il progetto dedicato al benessere delle persone che lavorano nel Gruppo si sta proponendo come best practice a livello italiano per la ricchezza e la varietà delle iniziative ed aver ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employer ne è la conferma”, ha concluso Pilastri.

Il piano di assunzioni: come fare domanda

L’istituto ha inserito nel 2017 complessivamente 256 persone di cui il 74% giovani con una crescita dell’organico dello 0,8% a/a e del 5,5% in tre anni. Da inizio 2015 sono state invece circa 800 le assunzioni. A livello regionale, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. Per quanto riguarda l’ambito commerciale, i neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttore di filiale. All’interno della direzione centrale le persone inserite potranno ricoprire ruoli con responsabilità via via crescenti, sulla base di un percorso sviluppato secondo capacità ed attitudini personali. L’iter di selezione prevede inizialmente una videochiamata e successivamente una giornata di colloquio di gruppo. L’obiettivo sarà quello di valutare le attitudini dei candidati, le aspettative di carriera, le motivazioni e la coerenza di tutti questi elementi con i valori aziendali. In fase di selezione saranno privilegiati gli aspetti comportamentali, la conoscenza della lingua inglese, del mondo digitale e dei pacchetti di office automation, in linea con gli standard di innovazione tecnologica del Gruppo. Ogni ingresso in azienda prevede un progetto di on-boarding con comunicazioni e formazione personalizzate, oltre all’iniziale affiancamento ad un esperto per facilitare l’inserimento dei neo assunti. Il Gruppo ha sempre investito importanti risorse nella formazione e nella crescita professionale a tutti i livelli di carriera. Nel 2017 in particolare sono state erogate 41.300 giornate di formazione, in media quasi sette giorni a persona, sia tecnico-normativa sia sulle competenze soft, con un focus specifico per sostenere lo sviluppo personale e professionale (corsi sul coaching e sul self empowerment). Anche la job rotation riveste molta importanza nello sviluppo di competenze trasversali, nella formazione e motivazione delle persone. Negli ultimi quattro anni circa il 70% dei neoassunti ha ricoperto un ruolo diverso da quello con cui aveva iniziato il suo percorso professionale in Credem. Le candidature potranno essere inoltrate tramite il sito www.credem.it alla pagina “Lavora con noi”.