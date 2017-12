Basket Eurocup, Grissin Bon – Bayern Monaco 90-82: cronaca e tabellino

REGGIO EMILIA – Lucio Dalla, grande appassionato di basket, cantava “La sera dei miracoli”. Con la notizia della vittoria del Buducnost la speranza è diventata realtà e poi certificata dalla vittoria sul campo per 90 – 82. In questo mercoledì post natalizio la Grissin Bon entra nelle migliori 16 formazioni dell’Eurocup e dopo un inizio di stagione veramente travagliato nonchè complicato, il passaggio del turno è oro colato.Il Bayern Monaco domina nella prima parte di gara e forse la da già per vinta. Nella ripresa infatti Reggio attua una clamorosa rimonta e vince a mani alzate tra il tripudio di 3324 persone festanti.

Il commento del match

IL TABELLINO

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – FC BAYERN MONACO 90-82

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini 2, J.Wright 14, Bonacini ne, Candi, Della Valle 24,White 17, Reynolds 4, Markoishvili 10, C. Wright 2, Sanè 5, Llompart 4, De Vico 10. Allenatore: Menetti.

FC BAYERN MONACO: Hobbs 12, King, Cunningham 7, Gegic, Dedovic 7, Redding 14, Barthel 6, Gavel 8, Booker 14, Zirbes 8, Jallow 2. Allenatore: Djordjevic.

Arbitri: Mantyla (Fin), Obrknezevic (Ser), Trawicki (Pol).

Parziali: 19.25; 19-23; 22-13; 30-21

Note: Cunningham esce per falli al 36′ Tecnico a Cunningham al 36′.

La cronaca

Quarto quarto

Si parte dunque per l’ultimo periodo all’insegna dell’equilibrio con la Grissin Bon impegnata nel tentativo di portare a casa una vittoria di prestigio davanti a oltre 3300 spettatori. Julian Wright schiaccia il 68 pari nel tripudio generale, La terna nel frattempo non si distingue per un metro arbitrale troppo omogeneo ed il pubblico lo sottolinea con fischi. De Vico mette la tripla del sorpasso, Gavel, ancora dall’arco colpisce Della Valle e la gara diventa avvincente, tanto che a 5 minuti dalla fine tutto è da rifare, sul 74 pari. Llompart, autore di una prova sontuosa esce tra gli applausi, Della Valle, grazie al tecnico di Cunningham ne mette 4 di fila, mentre Redding replica dall’arco, imitato da Markoishvili che costringe Djordjevic al timeout, con la Grissin Bon avanti di 4, 81 a 77. Julian Wright, in doppia cifra, stoppa alla grande Barthel e i due liberi di White firmano il +6. Hobbs ne mette tre, Manu fa altrettanto e la gara si chiude col doppio trionfo, per la vittoria per 90 a 82 e per il passaggio del turno

Terzo quarto

La Grissin Bon rientra sul parquet con il quintetto iniziale con la variante di Della Valle per De Vico, mentre il Bayern non ha variato nulla. Cunningham arriva a quota tre falli, ma resta in campo, mentre la sua squadra arriva già in bonus. Si segna poco e dopo 3 minuti siamo 2 a 3 nel parziale, Della Valle, dopo White, raggiunge la doppia cifra, ma continua a litigare dalla linea della carità. Reggio piazza un mini break che costringe Djordjevic ad alzarsi dalla sedia ed ora è tutto il Pala Bigi che prova a spingere la squadra verso l’impresa, tanto che si arriva al 52 a 55. La partita è comunque vera, senza troppi complimenti, vista l’energia messa in campo dalle due formazioni. Mussini appena entrato firma il -1 sul 58 a 59 il che costringe Sasa al timeout 95 secondi dall’ultimo intervallo. Per due volte la Grissin Bon fallisce la palla del sorpasso, alla terza occasione ce la fa con Julian ma Zirbes sulla sirena fissa il 60 a 61.

Secondo quarto

Con la qualificazione in tasca vediamo se la Grissin Bon giocherà a mente leggera, quindi con meno pressione. Il Bayern in ogni caso non fa sconti e vola la +10 sul 19 a 29, con immediata sospensione di Menetti. Reggio ci prova, ma spesso va a sbattere contro la granitica difesa ospite, se poi ADV sbaglia anche 2 liberi, la strada si fa ancora più in salita. Sanè mette una tripla, Chris commette il suo secondo fallo e Della Valle torna in campo. Purtroppo Markoishvili e soci non riescono a dare continuità al tentativo di rimonta e il Bayern non fatica a gestire la gara. LaGrissin Bon si mette a zona, senza fortuna e il 5-0 di parziale inflitto ai tedeschi viene prontamente ridato, ristabilendo 11 punti di svantaggio. Llompart sostituisce uno spento Markoishvili, mentre un buon De Vico arriva a quota 7 ed al riposo lungo si va sul 38 a 48.

Primo quarto

Per Reggio scendono in campo White, Reynolds, Markoishvili, Chris Wright e De Vico, mentre il Bayern risponde con Cunningham, Redding, Barthel, Gavel e Booker. Già alla palla a due il pubblico inizia ad incitare la squadra che però spreca la prima occasione. C’è da dire che i tedeschi stanno difendendo veramente forte e già Menetti fa uscire De Vico per Della Valle. Reynolds stoppa due volte Barthel e il canestro di White, dovrebbero dare la scossa ai biancorossi. Cunningham ne mette 5 in due azioni, ma la Grissin Bon prova a stare agganciata alla gara, grazie anche al capitano e a White e al primo riposo si va sul 19-25. La notizia della sconfitta del Lietkabelis fa esplodere in un fragoroso applauso il Pala Bigi che si alza in piedi, per il matematico passaggio del turno.

Le altre partite del Gruppo B

Galatasaray Istanbul – Hapoel Jerusalem 87-68

Buducnost Podgorica – Lietkabelis Panevezys 76-60

La classifica del Gruppo B

FC Bayern Monaco 9-1

Galatasaray Istanbul 5-5

Buducnost Podgorica 5-5

Grissin Bon Reggio Emilia 5-5

Lietkabelis Panevezys 4-6

Hapoel Jerusalem 2-8