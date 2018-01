Basket Eurocup, Asvel – Grissin Bon 68-64: cronaca e tabellino

LIONE – Niente da fare. Dopo un tempo giocato alla pari, la Grissin Bon lascia scappare Asvel nel terzo quarto senza più riuscire a colmare il gap. La reazione finale è arrivata troppo tardi per permettere veramente ai biancorossi di sperare anche solo nell’overtime.

IL TABELLINO

ASVEL VILLEURBANNE – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 68-64



ASVEL VILLEURBANNE: Maledon, Kahudi 10, Slaughter 8, Kaba 13, Lang, Noua 2, Briki, Nelson 1, Roberson 10, Watkins 15, Lighty 2, Harper 8. Allenatore: Jackson.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini, J. Wright 4, Bonacini, Candi 3, Della Valle 17, White, Reynolds 10, Markoishvili 11, C. Wright 4, Cervi, Nevels 9, Llompart 6. Allenatore: Menetti.

Arbitri: Peruga (Spa), Majkic (Slo), Juras (Ser).

Parziali: 13-19; 19-12; 20-14; 16-19.

Quarto quarto

La Grissin Bon si presenta con la zona 3-2, ma la scarsa mira sta mettendo in croce la rimonta reggiana. Julian Wright sta sbagliando l’impossibile e White lo sostituisce, mentre Nevels sta dando speranza con gioco da tre punti. Markoishvili commette il suo quarto fallo, ma resta in campo e poi perde palla, col risultato che il vantaggio torna a due cifre. Kaba in area fisicamente è incontenibile da chiunque, mentre l’attacco reggiano è assolutamente statico e prevedibile e normalmente con nessuno a rimbalzo offensivo. Quello che non si vede è un abbozzo di reazione e quando anche in difesa si lavora bene, arriva in piccolo errore che punisce la retroguardia. Anche Reynolds raggiunge i 4 falli e un piccolo break di 8-0, grazie al ritorno in campo di Della Valle riapre la partita sul 65 a 62 a meno di un minuto dalla fine. La Grissin Bon prova a difendere forte, ma Roberson in step back la mette da 3, replica ADV da due, ma mancano 5 secondi alla sirena e l’ASVEL controlla e porta a casa i due punti vincendo per 68 a 64.

Terzo quarto

Reggio riparte con Llompart al posto di Chris Wright rispetto al quintetto iniziale, ma sono sempre gli errori al tiro che in questa fase della gara stanno penalizzando i biancorossi. Anche la difesa patisce e l’ASVEL vola al +6. Pur tornando al -1 la Grissin Bon palesa le sue difficoltà finendo già in bonus dopo 3 minuti del quarto. Gli uomini di Menetti sono anche un po’ sfortunati, Julian e Chris cambiano Reynolds e Llompart. Purtroppo continuano gli errori al tiro sotto misura, puniti dalle transizioni francesi, col risultato che il vantaggio di casa è di 6 sul 44 a 38. Parziale di 13 a 0, con un 3/16 al tiro nel periodo, la panchina reggiana chiama sospensione per cercare di far raccogliere le idee ai giocatori, che al momento sono confuse. Della Valle interrompe il break di casa ed è il primo giocatore biancorosso a raggiungere la doppia cifra. Con un po’ di difesa Nevels firma il -7 sul 52 a 45.

Secondo quarto

L’ASVEL riparte meglio della Grissin Bon con un 4-0, Reynolds e Julian giocano assieme, ma i troppi errori in attacco consentono ai padroni di casa di arrivare al -1, visto che anche la fisicità avversaria si fa sentire. La gara si accende in un attimo, Menetti spende una sospensione per chiedere maggiore intensità difensiva e maggiore movimento in attacco, visto che ora il match è in perfetta parità sul 25 a 25. Il risultato è un 4-0 e stavolta è Jackson a rifugiarsi in timeout. Controbreak francese immediato, Reynolds subisce un contatto non sanzionato che gli impedisce il canestro, il Villeurbanne ne approfitta per firmare il primo vantaggio sul 31 a 29. Julian Wright stasera non sembra particolarmente in forma e l’astinenza di punti di tutta la squadra si fa sentire. Nonostante tutto il quarto termina sul 32 a 31, con l’ultima lacrima di Nevels che si spegne sul ferro.

Primo quarto

Alla palla a due scendono in campo Roberson, Lighty, Kahudi, Noua e Watkins, per Reggio, con le nuove maglie nere sfumate Della Valle C.Wright, White, Markoishvili e Reynolds. La partenza è per i due frombolieri che mettono a segno i primi canestri. La Grissin Bon sta giocando bene, limitando i francesi, pur con diversi errori in attacco che stanno limitando il vantaggio. Dentro Llompart per Chris, poi Julian e Nevels per Reynolds e Della Valle. Appena entrato Candi, al posto di Manuchar piazza una tripla che porta al +6 sul 13 a 19, mentre con piacere ritorna in campo Riccardo Cervi e subito stoppa Lang.