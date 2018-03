Aemilia: “Vicenda Save esempio di infiltrazione nell’economia”. VIDEO

REGGIO EMILIA – “La Save è un emblematico esempio di infiltrazione dell’articolazione emiliana della cosca cutrese in un gruppo aziendale in crisi al Nord”. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte D’Appello di Bologna cita dunque la vicenda del gruppo montecchiese guidato da Giovanni Vecchi, anche lui condannato, come simbolo di quel connubio tra “la holding criminale” e “la borghesia mafiosa”, parole usate sempre dai giudici, venutosi a creare, negli anni, in Emilia.

Il caso Save trova spazio nelle ragioni in base alle quali la Corte conferma la pena inflitta in primo grado al brescellese Alfonso Diletto: 14 anni e 2 mesi per il responsabile dell’organizzazione nella Bassa, il numero due dopo Nicolino Sarcone, “sicuro terminale – si legge nella sentenza – per il boss Grande Aracri per l’affidamento di ingenti somme provento dell’illecita attività della consorteria da reinvestire in attività economiche”.

Tra queste attività, la Save Group, azienda di Montecchio specializzata nel settore delle grandi opere. La cosca tenta di impadronirsene facendo leva sulla crisi di liquidità e sul rischio di fallimento, e lo fa attraverso Diletto socio occulto e che tale voleva rimanere, visto che, dice la Corte, sapeva di essere osservato speciale. E’ lui a presentarsi nello studio dell’avvocato romano Benedetto Stranieri assieme a Vecchi e alla compagna Patricelli e viene presentato come “il braccio destro di Nicolino Grande Aracri. Questa è ‘ndrangheta, capito?” dice Stranieri al collega Mazzeo.

Per la Corte, Diletto ha sempre condiviso la strategia della cosca nata come reazione alle interdittiva antimafia e al lavoro della stampa: prova ne è l’intimidazione nei confronti del direttore di Tg Reggio Gabriele Franzini avvenuto all’inizio del marzo del 2012. Franzini era reo, secondo Diletto, di avere realizzato servizi su Francesco Grande Aracri, su Diletto e sulla figlia candidata alle comunali del 2009. “Non un episodio estemporaneo, ma inserito nell’offensiva politico-mediatica della cosca”, scrive la Corte. Quel giorno a Telereggio Diletto venne accompagnato da una persona che non volle presentarsi: era Gianluigi Sarcone, attualmente imputato nel dibattimento del processo Aemilia.

Bologna

Corte d'Appello

sentenza d'appello processo Aemilia riti abbreviati

motivazioni